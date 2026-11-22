Serie A, la classifica aggiornata: la Juve accorcia sul Milan
MilanNews.it
Dopo la vittoria della Juventus, oggi alle 12.30 contro il Venezia, questa la classifica aggiornata in attesa delle altre gare della giornata:
SERIE A - LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Lazio 32
Roma 30
Inter 28
Como 26
Milan 24*
Juventus 21
Frosinone 20
Napoli 18
Bologna 18*
Cagliari 16
Atalanta 14*
Torino 14
Genoa 13*
Lecce 10
Fiorentina 9*
Parma 8
Sassuolo 8*
Monza 7*
Venezia 6
Udinese 5
Una partita in meno*
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