Milan, Rabiot è il migliore in Serie A in questa speciale classifica

Ci siamo. E' il giorno di Milan-Frosinone, in campo questa sera a San Siro alle 18.00. Una gara assolutamente da non sottovalutare, e che dovrà vedere nei rossoneri una reazione dopo che ieri tutte le contendenti alla zona Champions (Como, Roma e Napoli) hanno vinto le rispettive partite. Ci sarà nuovamente Adrien Rabiot a guidare il centrocampo di Amorim. Il francese è decisivo cone Kakà:

RABIOT L'UOMO IN PIU'

Adrien Rabiot è il giocatore che ha portato più punti alla propria squadra grazie ai coinvolgimenti a gol in questa Serie A, ben 10 grazie a cinque reti e quattro assist; nell’ultima giornata di campionato è diventato il primo centrocampista del Milan a partecipare ad almeno una rete in sei presenze di fila in campionato a partire da Kaká nel 2004 (che arrivò a sette).