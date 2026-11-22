Serie A, tutto facile per la Juventus: 4-0 al Venezia

Prima la fatica e la paura, poi la vittoria nel secondo tempo. Dopo un brutto primo tempo, chiuso tra i fischi dei tifosi, i bianconeri si scuotono nella ripresa. Spalletti all'intervallo butta dentro Woltemade e viene ripagato dal gol del vantaggio e dall'assist per il raddoppio di Koopmeiners. Cabal di testa firma il tris su cross di Zhegrova, Kolo Muani si guadagna e trasforma il rigore del 4-0. Tre punti casalinghi per la squadra di Spalletti.

Dopo le gare di ieri che hanno aperto la 12^ giornata di Serie A dopo la pausa per le nazionali, oggi in campo scenderanno altre dieci squadre tra le quali il Milan di Ruben Amorim. Di seguito il programma completo.

SERIE A: LE GARE IN PROGRAMMA OGGI

Juventus-Venezia 4-0

Bologna-Udinese domenica 22 novembre ore 15:00 (DAZN)

Sassuolo-Genoa domenica 22 novembre ore 15:00 (DAZN)

Milan-Frosinone domenica 22 novembre ore 18:00 (DAZN e Sky)

Atalanta-Inter domenica 22 novembre ore 20.45 (DAZN)