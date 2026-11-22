Amorim promette: "Col Frosinone Musah non giocherà da terzino". E spiega il perché della scelta

Musah terzino sinistro è stata una scelta ben ponderata. Amorim ha spiegato i perché e fa un annuncio per Milan-Frosinone

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Milan-Frosinone per Amorim c'è stato il tempo anche di tornare sulla scelta sorprendente che aveva attuato contro il Genoa: Musah terzino sinistro. Il tecnico portoghese ha spiegato i motivi e ci ha tenuto a sottolineare che non si era trattata di una bocciatura per Bartesaghi ed Estupinan ma di una necessità ben precisa. Le sue parole

A Genova ha usato Musah come terzino. C'è l'esigenza di trovare un giocatore che faccia più ruoli? O è una lacuna da colmare a gennaio?

"È stata una situazione specifica, ma non vi dirò cosa stiamo pensando per gennaio. Col Genoa volevo un giocatore con il piede destro lì per aiutarci a mantenere il possesso e per lanciare Rabiot nei suoi inserimenti con giocate di prima. Musah è stato bravo. Ma cambierà, Musah non giocherà terzino sinistro domani. Ma è un'opzione. Sono contento, e penso che sia il futuro del calcio, di avere giocatori che possano fare più ruoli. Non so cosa succederà a gennaio però bisogna avere calciatori capaci di adattarsi al momento e al contesto".