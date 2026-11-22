Verso Milan-Frosinone, gli ultimi precedenti sorridono ai rossoneri: il dato

Manca pochissimo al ritorno in campo del Milan di Amorim, questa sera a San Siro alle 18.00. I rossoneri dovranno proseguire nel proprio momento positivo in campionato, e confermare anche le statistiche nelle ultime sfide contro i ciociari. Dall'altra parte, i ragazzi di Alvini si stanno rivelando la vera e propria mina vagante della Serie A:

VERSO MILAN-FROSINONE

Il Milan è imbattuto in tutti e sei i precedenti contro il Frosinone in Serie A (4V, 2N): tra le squadre contro cui non hanno mai perso nella competizione, i rossoneri hanno all’attivo più gare giocate solo contro il Pisa (14 - sei anche contro il Crotone e il Lecco). Inoltre, sempre il Milan ha segnato almeno tre gol in ben quattro delle sei sfide contro il Frosinone in Serie A, producendo complessivamente 15 reti, una media di 2.5 a incontro; solo contro il Pescara (2.9) ha registrato una media più elevata, tra le avversarie affrontate almeno in cinque occasioni (2.5 anche contro Casale e Messina).

Inoltre, il Milan ha vinto quattro delle ultime cinque gare di campionato (1P), segnando sempre almeno due gol, dopo che non aveva trovato il successo in tre delle quattro precedenti (3N); l’ultima volta che ha realizzato più di una rete in più partite consecutive in una stagione di Serie A risale al periodo tra settembre 2020 e gennaio 2021, arrivando addirittura a 15.