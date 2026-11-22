Dove seguire Milan-Frosinone in diretta TV, streaming e su MilanNews.it

Il Milan di Ruben Amorim torna in campo questa sera per affrontare il Frosinone, alle 18.00 a San Siro in occasione della 12esima giornata di Serie A. Una partita da non prendere sottogamba, sia per il rendimentro dei ciocari guidati da Alvini sia per l'importanza della sfida. Infatti, di rientro dalla sosta per le Nazionali, il Milan non ha trovato la vittoria in quattro delle ultime sette gare di Serie A disputate dopo la sosta delle Nazionali, mentre il Frosinone è rimasto imbattuto:

DOVE SEGUIRE MILAN-FROSINONE?

Milan-Frosinone: domenica 22 novembre 2026

Ore: 18.00

Stadio: San Siro

TV: Dazn, SkySport

Streaming: Dazn, SkyGo, NowTV

Web: diretta testuale su MilanNews.it

LE STATISTICHE PRE GARA

Il Milan ha vinto quattro delle ultime cinque gare di campionato (1P), segnando sempre almeno due gol, dopo che non aveva trovato il successo in tre delle quattro precedenti (3N); l’ultima volta che ha realizzato più di una rete in più partite consecutive in una stagione di Serie A risale al periodo tra settembre 2020 e gennaio 2021, arrivando addirittura a 15. Inoltre, i rossoneri sono rimasti imbattuti in tutti e sei i precedenti contro il Frosinone in Serie A (4V, 2N): tra le squadre contro cui non hanno mai perso nella competizione, i rossoneri hanno all’attivo più gare giocate solo contro il Pisa (14 - sei anche contro il Crotone e il Lecco).