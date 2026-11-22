Bruno Fernandes, statistiche da urlo: per il Milan sarebbe oro colato

Il nome di Bruno Fernandes, non è un segreto, è ormai in orbita Serie A (e Milan) già dalla scorsa estate. Il portoghese è un rigorista, leader assoluto di un Manchester United però ormai decaduto. Da qui l'idea di poter, forse intraprendere una nuova avventura all'estero, e farlo magari pensando a un ritorno in Italia. Così, come riportato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto negli scorsi giorni, con il lusitano e il proprio agente c'erano stati dei contatti nella scorsa estate, in concomitanza dell'arrivo in rossonero di Ruben Amorim. Il rapporto tra i due è ottimo, vista la passata esperienza del tecnico portoghese allo United. Proprio Amorim potrebbe essere la pedina fondamentale per arrivare a iniziare (e forse concludere) una possibile trattativa futura per portare Bruno Fernandes in rossonero. Ad oggi sono solo chiacchiere, ma non è da escludere un ritorno in Serie A dell'ex Novara, Samp e Udinese:

I NUMERI AL MANCHESTER UNITED

Capitano e icona dei Red Devils. Con lo United ha totalizzato sin qui 341 presenze ufficiali, condite da 113 gol e ben 111 assist. Numeri clamorosi per un giocatore fortissimo, un top player offensivo nel proprio ruolo, rigorista e leader di una squadra in grave crisi da tanti anni.

BRUNO FERNANDES SUL RINNOVO COI REDS

"Il Manchester United mi ha offerto un nuovo contratto, quindi penso che, da parte loro, questo dimostri che vogliono che io resti. Ma non ci sono trattative in corso. Abbiamo parlato del contratto alla fine della scorsa stagione, e all’inizio di questa stagione ne abbiamo discusso di nuovo, ma per quanto riguarda la situazione della squadra e del club, ho semplicemente messo da parte la questione perché non credo sia il momento giusto, né per me né per il club, per parlare di trattative, dato che la cosa più importante ora è che il club torni a vincere le partite. Non ci sono trattative in corso, ma ho visto gente dire che ho chiesto più soldi, che ho chiesto un contratto più lungo. Se avessi voluto più soldi, non sarei qui. Avevo un’altra destinazione dove avrei potuto guadagnare molto di più che al Manchester United. Avrei potuto trovarmi in un posto molto più caldo di Manchester..".