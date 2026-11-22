Milan, per Pellegatti i rossoneri saranno protagonisti nel mercato invernale

Carlo Pellegatti, storica voce rossonera e tifoso del Milan ha parlato così sul proprio canale youtube in merito alle ultime parle di Gerry Cardinale, ieri all'uscita dal centro sportivo Milanello. Pellegatti si dice fiducioso sul futuro dei rossoneri:

CARDINALE-MILAN, PELLEGATTI SENTE FIDUCIA

“Parole importanti da parte di Gerry Cardinale che ha confermato, nel colloquio con la stampa alla fine della conferenza stampa di Amorim, la volontà di creare un grande Milan. Il mercato di gennaio è importante, non ha voluto, salvo che per quello che riguarda Endrick, fare altri nomi o dire quali siano i ruoli che il Milan cercherà di migliorare e per completare la squadra, per aumentare la caratura della rosa. Ma questo ovviamente è stata l'ennesima conferma che a gennaio il Milan sarà protagonista”.

VERSO MILAN-FROSINONE

Il Milan è imbattuto in tutti e sei i precedenti contro il Frosinone in Serie A (4V, 2N): tra le squadre contro cui non hanno mai perso nella competizione, i rossoneri hanno all’attivo più gare giocate solo contro il Pisa (14 - sei anche contro il Crotone e il Lecco). Inoltre, i rossoneri hanno segnato almeno tre gol in ben quattro delle sei sfide contro il Frosinone in Serie A, producendo complessivamente 15 reti, una media di 2.5 a incontro; solo contro il Pescara (2.9) ha registrato una media più elevata, tra le avversarie affrontate almeno in cinque occasioni (2.5 anche contro Casale e Messina).