Oggi gioca il Werder del capocannoniere Fullkrug. Tare: "Ma quando giochi per un club come il Milan il peso della maglia è completamente diverso"

Niclas Fullkrug è il capocannoniere della Bundesliga con 9 gol. Igli Tare spiega la differenza di rendimento rispetto ai mesi rossoneri

Oggi alle 17.30 scende in campo il Werder Brema di Niclas Fullkrug, capocannoniere in Bundesliga con 9 gol e a pari merito con Patrick Schick. Il tedesco è letteralmente rinato dopo essere tornato in patria dopo mesi difficili tra Inghilterra e Italia. Ma come si spiega un cambio di rendimento del genere? Igli Tare, ex DS rossonero, nei giorni scorsi l'ha spiegato al podcast Sky Calcio Unplugged:

Fullkrug. A Milano ha fatto male, in Bundes sta segnando tantissimo ed è capocannoniere. Come te lo spieghi?

“Semplice. Da noi è arrivato dopo un momento no in Inghilterra, con tanto scetticismo. E poi subito, pronti via, una frattura al dito del piede. Nessuno l’ha mai detto che per due mesi faceva proprio le punture sull’osso per allenarsi, figuratevi poi per giocare. Io sapevo che fosse un centravanti che mancava alla squadra, per caratteristiche e interpretazione del gioco, non si possono mettere in discussione le sue qualità. Solo due anni prima di venire al Milan aveva giocato in finale di Champions League, disputando una competizione da protagonista con il Borussia Dortmund. Ci sono delle situazioni dove per un giocatore, anche molto importante, conta come ti senti. Se ti senti apprezzato, valorizzato, preso in considerazione… Quando giochi per un club come il Milan il peso della maglia è completamente diverso rispetto al giocare in altri club. Lo senti già dal primo giorno che entri. Non avevo dubbi sul fatto che potesse essere quello che sta dimostrando adesso”.