Capuano difende Amorim: "Con una rosa incompleta non sta facendo male"

Le parole del giornalista Giovanni Capuano, direttamente dall'ultimo video preso dal suo canale Youtube. Questo un breve riassunto delle sue interessanti considerazioni sul tecnico milanista:

CAPUANO DIFENDE AMORIM

"Secondo me non sta facendo male nel complesso. È vero che in Europa il comportamento del Milan è ampiamente al di sotto delle attese e ora nelle quattro partite che restano della prima fase dell'Europa League avrà l'obbligo il Milan di raccimolare quella manciata di punti che servono per evitare l'umiliazione di una precoce eliminazione a gennaio che non avrebbe scusanti e e non sarebbe scusabile. Però in campionato, se si considera che Amorim sta cercando di insegnare al Milan un calcio che non faceva, ha una rosa che è incompleta, anche se ha dentro dei giocatori importanti, non si può dire non stia facendo bene”.

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Milan-Frosinone: domenica 22 novembre 2026

Ore: 18.00

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