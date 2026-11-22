Per il Milan c'è un tabù da sfatare al rientro dalla sosta delle Nazionali

Di seguito riportiamo alcune interessanti statistche verso la sfida di stasera tra Milan e Frosinone, in programma alle 18.00 a San Siro:

Il Milan ha segnato almeno tre gol in ben quattro delle sei sfide contro il Frosinone in Serie A, producendo complessivamente 15 reti, una media di 2.5 a incontro; solo contro il Pescara (2.9) ha registrato una media più elevata, tra le avversarie affrontate almeno in cinque occasioni (2.5 anche contro Casale e Messina). Inoltre, la squadra di Ruben Amorim è imbattuta in tutti e sei i precedenti contro il Frosinone in Serie A (4V, 2N): tra le squadre contro cui non hanno mai perso nella competizione, i rossoneri hanno all’attivo più gare giocate solo contro il Pisa (14 - sei anche contro il Crotone e il Lecco).

UN TABU' DA SFATARE

Il Milan non ha trovato la vittoria in quattro delle ultime sette gare di Serie A disputate dopo la sosta delle Nazionali (2N, 2P); dall’altra parte, il Frosinone è rimasto imbattuto in tre degli ultimi cinque incontri del massimo campionato immediatamente successivi a partite dell’Italia (2V, 1N).