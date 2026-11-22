Ramos voglia di gol: l'ultima rete a San Siro è stata più di un mese fa

L'attaccante portoghese ha voglia di tornare ad essere decisivo in campionato, ma non solo con assist. Bella prova, generosa contro il Genoa ma a questo Milan servono anche i gol del proprio numero nove. Finora, Ramos ha segnato contro il Venezia e l'Atalanta in campionato, oltre all'unica rete in Europa League contro il Salisburgo. Troppo poco: 14 presenze e tre gol nono sufficienti, lo sa bene Gonçalo e mister Amorim:

AMORIM PROTEGGE RAMOS

"Possiamo dire che magari un'opzione in più potrebbe essere una buona cosa per aiutare Camarda e Ramos, ma penso che le difficoltà di Ramos siano le difficoltà della squadra. Ho avuto due settimane per capire i dati che avete voi e che ho io. Non stiamo raggiungendo l'ultimo terzo di campo. Siamo una delle peggiori squadre nell'entrare nell'ultimo terzo e restarci. Non tiriamo molto in porta, anche se non voglio una squadra che faccia tanti tiri da fuori area perché la maggior parte delle volte non si segna da fuori area. Ma non stiamo aiutando Ramos. Cisse ha molti gol, ma in una posizione diversa. Arriva in area e quello che vedo contro il Genoa è che senza Ramos non segniamo quei due gol. Non ha segnato, ma senza Ramos non segniamo quei due gol. Ma la mia preoccupazione più grande è la squadra ed è la quantità di volte, è il volume nella fase offensiva. Non possiamo continuare così perché stiamo segnando con questo volume molti gol, ma se pensate che possiamo mantenere questo ritmo con meno volume e più gol, non accadrà. Non saremo in grado di continuare così. Quindi il mio obiettivo è spingere la squadra in avanti. Questo è il mio lavoro, non il lavoro di Ramos, e dobbiamo spingere tutti i nostri giocatori, Ramos, Camarda, Pulisic, Rabiot, tutti questi ragazzi vicino all'area..".