Crolla il Sassuolo, vola il Genoa: pari e patta tra Bologna e Udinese
MilanNews.it
Nelle due partite delle ore 15 della dodicesima giornata di Serie A Enilive, la scena se la prende completamente il Genoa che a Reggio Emilia vince contro il Sassuolo per 0-2, trascinato dal solito Osmajic protagonista assoluto con una doppietta. Non distante, a Bologna, la formazione di Raffaele Palaldino ha pareggiato 1-1 contro l'Udinese: al vantaggio di Zortea verso la fine del primo tempo, ha risposto il gol di Nicolò Zaniolo per la formazione friulana.
SERIE A, IL PROGRAMMA DEL 12° TURNO
SABATO 21/11
ore 15, Como-Cagliari 2-0
ore 15, Lazio-Lecce 3-0
ore 18, Parma-Roma 1-4
ore 20.45, Napoli-Torino 1-0
DOMENICA 22/11
ore 12.30, Juventus-Venezia 4-0
ore 15, Sassuolo-Genoa 0-2
ore 15, Bologna-Udinese 1-1
ore 18, Milan-Frosinone
ore 20.45, Atalanta-Inter
LUNEDÌ 23/11
ore 20.45, Monza-Fiorentina
autore
Giornalista di MilanNews.it, dove si occupa di attualità rossonera, approfondimenti e notizie dedicate al Milan e al calciomercato.
Pubblicità
News
Le più lette
4 Bruno Fernandes rivela: "Non ci sono trattative in corso per il rinnovo". Il portoghese scade a giugno
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni
Primo Piano
Primo PianoMilan-Frosinone, le formazioni ufficiali: Diawara e Bartesaghi dall'inizio, Pulisic-Moreira con Ramos
Primo PianoPulisic e Rabiot, gli insostituibili di Amorim. E il Milan preme per il rinnovo del francese
Luca SerafiniMNCardinale: fiumi di parole, ora servono i fatti. Nei discorsi mancano l'italianità e i tifosi. Il Frosinone di Alvini insegna la coerenza
È già calciomercato: da Endrick ad un centrale di difesa, gli obiettivi di mercato del Milan per gennaio
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com