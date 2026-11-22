News MN - Kjaer a San Siro per Milan-Frosinone: colloquio con Cardinale

Oggi Simon Kjaer torna a San Siro come tifoso: colloquio con Gerry Cardinale nel pre-gara

Un gradito, graditissimo, ritorno oggi a San Siro in occasione di Milan-Frosinone: sugli spalti infatti c'è Simon Kjaer, colonna difensiva della squadra rossonera di Stefano Pioli, protagonista soprattutto nella stagione del ritorno in Champions, in quella dello Scudetto (fino all'infortunio) e in quella successiva ancora. Oggi il danese è a sostenere la sua ex squadra. Nel pre-match, come riportato dagli inviati di MilanNews.it, Kjaer è rimasto a colloquio per qualche minuto con Gerry Cardinale, proprietario del club.

MILAN-FROSINONE, LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-3-3): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Bartesaghi; Musah, Modric, Rabiot; Moreira, Ramos, Pulisic. A disp.: Pittarella, Torriani, Estupinan, Hutchinson, Comotto, Jashari, Pavlovic, F. Terracciano, Cisse, Camarda. All. Amorim

FROSINONE (3-4-1-2): Palmisani; Cittadini, Calvani, Monterisi; Oyono, Calò, Masini, Tchato; Schmid; Ghedjemis, Kvernadze. A disp.: Pisseri, Desplanches, Amey, Birligea, Cichella, Zerbin, Akpoguma, El Azzouzi, Fini, Hasa, Terzic, Fayed, Bobcek. All. Alvini