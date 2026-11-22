Pulisic è pronto: l'americano si è ripreso la Nazionale, ora la conferma col Milan

Chris Pulisic contro il Frosinone aveva già segnato, nell'ultimo incontro a San Siro nell'inverno del 2023 terminato 3-1 in favore della squadra allenata, in quel momento da Stefano Pioli. Il numero undici rossonero è tornato decisivo in Nazionale e anche in rossonero. Ne parliamo da tempo, ma è giusto confermarlo ancora una volta. Pulisic ha deciso di tornare a incidere. Gol in rovesciata con gli Stati Uniti e un momento d'oro anche in rossonero. Chris è stato infatti decisivo nelle ultime uscite ufficiali del Milan in campionato, tra gol nel derby, a Udine e contro il Genoa. Dopo una seconda parte di stagione da incubo vissuta con Massimiliano Allegri, Capitan America sembra essersi ripreso finalmente il suo posto nel Milan. Quello da leader assoluto.

PULISIC E' TORNATO E STASERA VA A CACCIA DELLA CONFERMA

Dopo un Mondiale un po' sottotono, anche complicato dagli infortuni, e la prima sosta stagionale saltata proprio per dei problemi fisici, il giocatore del Milan nell'ultima sosta si è ripreso anche la sua Nazionale. Dopo la doppietta nella gara di andata contro Haiti in CONCACAF Nations League, anche in quella di ritorno Pulisic ha lasciato il segno con un gol in rovesciata e una prestazione globale da applausi. In campionato invece, gol nel derby e a Udine, così come nell'ultima sfida di Genova contro il grifone. Questa sera la nuova occasione per tornare a segnare a San Siro.