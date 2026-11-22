Frosinone, Alvini: "Consapevoli che davanti c'è una squadra forte: non siamo qua per lo stadio"

Massimiliano Alvini, allenatore del Frosinone, è intervenuto nel pre partita della sfida di San Siro contro il Milan ai microfoni di Dazn. Le sue dichiarazioni.

Come si legge la formazione?

"Schmid centravanti e Monterisi centrale. Il nostro modo di giocare non è un caos, è un'idea di gioco, è un principio, un lavoro. Il Milan ti porta tanti uomini in fase offensiva e noi vogliamo correre in avanti e non indietro, quindi i riferimenti saranno sul correre in avanti e aggredire gli spazi. Questo è il tipo di partita: siamo consapevoli che davanti c'è una squadra forte, ce la giochiamo per fare, per determinarla e fare il massimo"

Venite qui per giocare a viso aperto?

"Venire qua è merito dei calciatori e della società. Se vieni qui non lo fai per vedere lo stadio, ma per giocare e determinare, lo fai con voglia, entusiasmo e senso di appartenenza. La giochi con le relazioni tra giocatori e consapevole delle difficoltà"