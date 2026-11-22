Bartesaghi a Dazn: "Cerco sempre di farmi trovare pronto. Sto bene"

L'intervento di Davide Bartesaghi, difensore del Milan, nel prepartita di Dazn a pochi minuti della sfida contro il Frosinone.

Come stai e cosa ti aspetti oggi?

"A prescindere dai momenti, cerco sempre di farmi trovare pronto, e quando vengo chiamato in causa cerco di dare il massimo. Credo lo stesso valga anche per i miei compagni, dobbiamo continuare su questa strada".

La sosta con l'Under 21 ti ha caricato?

"Sì, sto bene fisicamente. Ho giocato tanto, ho giocato due partite e ringrazio Baldini per le belle parole. Ma dietro di lui c'è uno staff meraviglioso che ci trasmette serenità e ci fa divertire in camno Credo che di cia visto in camno"