Bartesaghi a Sky: "Questo mese è importante, ma iniziamo a pensare a stasera"

Davide Bartesaghi è intervenuto a Sky nel pre-partita di Milan-Frosinone e ha rilasciato queste dichiarazioni: "Questo mese è importante, lo sappiamo, ma cerchiamo di pensare partita dopo partita. Iniziamo a pensare a stasera che è la cosa più importante".

Stasera torni nel tuo ruolo di terzino sinistro...

"Sicuramente cambierà, però comunque i principi sono gli stessi. Abbiamo preparato la partita al massimo delle nostre qualità e cercheremo di dare il massimo".

MILAN-FROSINONE: LE FORMAZIONI UFFICIALE

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Bartesaghi; Moreira, Musah, Modric, Pulisic; Rabiot; Ramos. A disp.: Pittarella, Torriani, Estupinan, Hutchinson, Comotto, Jashari, Pavlovic, F. Terracciano, Cisse, Camarda. All. Amorim.

FROSINONE (3-4-1-2): Palmisani; Cittadini, Calvani, Monterisi; Oyono, Calò, Masini, Tchato; Schmid; Ghedjemis, Kvernadze. A disp.: Pisseri, Desplanches, Amey, Birligea, Cichella, Zerbin, Akpoguma, El Azzouzi, Fini, Hasa, Terzic, Fayed, Bobcek. All. Alvini.