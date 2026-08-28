Milan-Venezia quote marcatore

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Prima casalinga per il Milan che dopo aver espugnato il campo del Torino attende il neopromosso Venezia dell'ex Giovanni Stroppa. Grande curiosità per i volti nuovi e dell'impatto che avranno nella Scala del Calcio. L'esordio è stato convincente soprattutto per l'idea di calcio proposta, offensiva e dominante. Con Allegri le piccole sono sempre state una trappola, costata la qualificazione in Champions League. Amorim ha l'occasione di far vedere come la mentalità sia cambiata anche in queste partite.

Goncalo Ramos marcatore in Milan-Venezia: il portoghese vuole segnare il primo gol davanti al proprio pubblico

Rimasto a secco nella partita contro il Torino, Gonçalo Ramos è chiamato a sbloccarsi alla prima a San Siro. Il portoghese è costato ben 74 milioni di euro ed è lecito avere grandi aspettative. In pre-campionato ha brillato soprattutto nella partita contro il Manchester United dove ha segnato e servito un assist. Il Venezia è sulla carta una possibile vittima designata.

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Moreira marcatore in Milan-Venezia, l'acquisto da 50 milioni atteso all'esordio

Con una mossa a sorpresa, il Milan ha annunciato il 19 agosto l'acquisto di Diego Moreira dallo Strasburgo. L'esterno belga è costato ai rossoneri ben 50 milioni. Per Amorim è un "quinto", ossia un esterno di centrocampo a tutta fascia. Le sue attitudini sono decisamente offensive e nella scorsa Ligue 1 ha trovato la via del gol in 4 occasioni. La Serie A ancora non lo conosce e per lui può essere un vantaggio, molti volti nuovi del resto hanno sfruttato i primi mesi quando le avversarie non hanno ancora trovato le contromisure. In panchina contro il Torino, questa è l'occasione per fare il suo esordio.

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Chukwueze marcatore in Milan-Venezia, una nuova vita per il nigeriano grazie ad Amorim

Rientrato dal prestito al Fulham, Samu Chukwueze si è ritrovato dall'essere un esubero a diventare come un nuovo acquisto. Decisivo il cambio di panchina, con Ruben Amorim che lo ha apprezzato in pre-campionato e gli ha disegnato un nuovo ruolo, quello dell'esterno destro a tutta fascia a piede invertito. Contro il Torino ha servito un assist ed è stato premiato come MVP. In precampionato si è fatto notare soprattutto contro il Manchester United. Insomma, un'ottima partenza che lo candida ad essere un possibile marcatore alla prima a San Siro.

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