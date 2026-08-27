Pronostico Milan-Venezia, i veneti non segnano da 25 anni e non vincono da 84

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Prima a San Siro per la squadra di Ruben Amorim che è carica dopo il successo all'esordio in campionato contro il Torino

Milan vincente e convincente, quello dell'esordio nel campionato 2026/2027. Il successo per 1-2 su un campo storicamente ostico come quello del Torino ha dato l'iniezione di fiducia di cui il gruppo aveva bisogno. E si sta già vedendo la mano di Ruben Amorim. Rossoneri che tornano in campo prima di tutti per l'anticipo della seconda giornata, San Siro riaccoglie i suoi beniamini per la sfida contro il neopromosso Venezia dell'ex Giovanni Stroppa. Facile sulla carta, poi c'è il campo che è tutt'altra cosa.

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Pronostico Milan-Venezia, la sfida ai raggi X

Il Milan arriva alla prima casalinga dopo un precampionato con indicazioni contrastanti, ma terminato nel migliore dei modi con il 4-2 al Manchester United che ha permesso alla squadra di rientrare in fiducia. Che si è vista tutta nella partita contro il Torino, nella quale la squadra di Amorim ha dominato per 75' salvo poi gestire la partita e avvertire una fisiologica flessione. Venezia partito con un successo che è valso il passaggio del turno in Coppa Italia con uno spettacolare ma sofferto 3-2 al Venezia, nel quale si è messo in mostra il nuovo acquisto Akor Adams, autore di una doppietta. Lagunari però che si sono immediatamente scontrati con la realtà della Serie A, perdendo in casa 0-2 contro il Lecce in quella che è già ritenuta una sfida salvezza.

Partita da gol? I bookies non ripongono troppa fiducia, dato il divario fra le due squadre e col fattore campo che in più si aggiunge in favore di un già favorito Milan. Più semplice l'opzione "no goal", bancata fino a 1.67 mentre il goal da parte di ambo le squadre paga fino a 2.20 la giocata. Non troppa differenza tra Under e Over 2.5 con quest'ultima bancata fino a 1.88. Un Milan-Venezia con meno di 2.5 reti si spinge fino a 1.98.

Milan-Venezia, le ultime notizie

Rispetto alla partita contro il Torino non è da escludere che Ruben Amorim decida di affidarsi da subito ad Adrien Rabiot. Il francese, pur essendo rientrato a Milanello solamente il 16 agosto, si è rivelato immediatamente decisivo nella partita d'esordio. Da capire anche l'eventuale impiego di Luka Modric e di Pulisic. Scalpita il nuovo acquisto Moreira che se non dall'inizio, dovrebbe quanto meno subentrare a partita in corso.

Pronostico Milan-Venezia, i precedenti

Partita a senso unico soprattutto in quelle che hanno visto i rossoneri padroni di casa: 12 vittorie del Diavolo, 4 pareggi e una sola volta il Venezia è stato corsaro, nel lontanissimo novembre 1942. Venezia che non segna a San Siro da 25 anni, in una partita terminata 1-1 con gol di Shevchenko e pari dell'ex Pippo Maniero. L'ultimo confronto nella Scala del Calcio è datato 14 novembre 2024, con Paulo Fonseca in panchina e terminato 4-0.

Pronostico Milan-Venezia: NO GOAL 1.70 info 1.65 info 1.75 info 1.75 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Goncalo Ramos marcatore in Milan-Venezia: il portoghese vuole segnare il primo gol davanti al proprio pubblico

Rimasto a secco nella partita contro il Torino, Gonçalo Ramos è chiamato a sbloccarsi alla prima a San Siro. Il portoghese è costato ben 74 milioni di euro ed è lecito avere grandi aspettative. In pre-campionato ha brillato soprattutto nella partita contro il Manchester United dove ha segnato e servito un assist. Il Venezia è sulla carta una possibile vittima designata e nelle tabelle dei bookmakers la possibilità che sia proprio lui a segnare è offerta a circa 2,00.

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