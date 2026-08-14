Pronostico Milan-Manchester United, Amorim ritrova il suo passato e prova i nuovi acquisti

vedi letture

Terminata la tournée in Australia e Asia, il Milan chiude il suo ciclo di amichevoli nel Vecchio Continente. E sfida sul neutro di Wroclaw, in Polonia, il Manchester United. Partita speciale per Ruben Amorim: 63 partite da novembre 2024 a gennaio 2026 ma risultati ben al di sotto delle aspettative. Si gioca a ferragosto alle 16.45.

Precampionato fin qui deludente per i rossoneri, mai vincenti nelle precedenti tre uscite: due pareggi, contro Celtic e Inter e un pesante ko contro il Chelsea che ha già evidenziato i primi limiti della squadra. E col campionato che si avvicina servirà fare qualcosa.

Ma sarà un match spettacolare? Per i bookmakers è altamente probabile che entrambe trovino la via del gol, tanto che l'opzione "gol" è quotata attorno all'1.50 mentre il "no gol" sale fino a 2.38. Situazione simile nelle quote Over 2.5/Under 2.5 con la quota 1.53 in caso di partita con oltre 2 reti, mentre l'Under è bancata 2.38.

Pronostico Milan-Manchester United: OVER 2,5 1.50 info 1.48 info 1.50 info 1.53 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 2.100 euro, col 50% sul primo deposito info fino a 1.025 euro, con 25€ senza deposito info fino a 3.015 euro, col 100% sul primo deposito info fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Milan Manchester United, le ultime notizie

La formazione che schiererà Ruben Amorim inizierà ad avvicinarsi a quella che vedremo nella prima giornata di campionato. E quindi più minutaggio per i potenziali titolari che vedremo a Torino, come Luka Modric e Gonçalo Ramos, possibile il ritorno di Mario Gila e anche quello di Christian Pulisic.

Pronostico Milan-Manchester United, i precedenti

Le due squadre si sono già sfidate diverse volte in amichevole, come nella International Champions Cup del 2018 e 2019, entrambe le partite terminate in parità (1-1 e 2-2). L'ultimo vero confronto invece è nel marzo 2021 quando i red devils hanno eliminato i rossoneri dagli ottavi di finale di Europa League, sbancando San Siro con un gol di Paul Pogba.

Ramos marcatore in Milan-Manchester United, fari puntati sul nuovo acquisto

Gerry Cardinale non ha perso tempo per regalare a Ruben Amorim l'attaccante richiesto. La spesa di 74 milioni di euro ha fatto discutere, il derby sarà la prima occasione per vederlo all'opera. A Parigi, nonostante l'impiego part time, ha segnato 45 reti in 3 stagioni con una media di un gol ogni 120': le aspettative su di lui sono inevitabilmente molto alte.

Leggi anche le nostre guide su:

- Migliori Siti Scommesse

- Bonus Benvenuto Scommesse

- Quote Maggiorate Milan