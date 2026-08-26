Quote risultato esatto Milan-Venezia

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Grande attesa a San Siro per la prima casalinga del Milan 2026/27. Arriva la squadra dell'ex Giovanni Stroppa

Dopo il successo all'esordio contro il Torino, il Milan di Ruben Amorim inaugura la stagione della Scala del Calcio, accogliendo a San Siro il Venezia dell'ex Giovanni Stroppa. Uno dei principali difetti del Milan di Massimiliano Allegri è stato quello di approcciare male le cosiddette provinciali, incappando in scivoloni inaspettati, come il ko casalingo contro la Cremonese, il pari per il rotto della cuffia contro il Pisa e soprattutto la sconfitta contro il Cagliari che è costata alla squadra la Champions League. Ruben Amorim ha il dovere di correggere tutto ciò. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Milan-Venezia, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Milan-Venezia.

Pronostico risultato esatto Milan Venezia: 1-0 6.33 info 5.90 info 6.00 info 6.00 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 3.025 euro, con 25€ senza deposito info fino a 5.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 210 euro, con 10€ con registrazione SPID info fino a 60 euro, con 10€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Milan Venezia, il più giocato

Tra i risultati esatti da prendere in considerazione per Milan-Venezia c'è il 2-0 in favore dei rossoneri, risultato che nella storia di questa partita si è verificato in tre occasioni. Il Milan ha vinto gli ultimi due precedenti di Serie A contro i lagunari e generalmente 12 dei 17 confronti. Venezia che non segna ai rossoneri a San Siro da 25 anni e che complessivamente a Milano ha segnato appena 14 reti.

Pronostico risultato esatto Milan-Venezia: 2-0 6.00 info 5.80 info 5.60 info 6.00 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info fino a 3.015 euro, col 100% sul primo deposito info fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Milan-Venezia, il multi-esito

Nelle quote risultato esatto Milan-Venezia può essere interessante anche il multi-esito, che permette di coprire più possibili punteggi della stessa partita. Considerando la differenza di valori in campo e lo storico fra le due squadre, una soluzione coerente è quella che vede un Milan vincente senza incassare gol, pertanto è ideale giocare la combo di risultati 2-0/3-0 per i rossoneri.

Milan-Venezia risultato esatto: 2-0/3-0 3.50 info 3.52 info 3.50 info 3.52 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

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