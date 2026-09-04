Quote risultato esatto Juventus Milan
Due vittorie nelle prime due partite, ora per il Milan di Ruben Amorim arriva il primo crush test. Altra trasferta a Torino, si gioca in casa della Juventus che è partita altrettanto bene. Le due grandi deluse della stagione 2025/26 cercano immediato riscatto: Ruben Amorim ha il dovere di rialzare i rossoneri dopo il flop Allegri, Spalletti deve farsi perdonare dopo il 6° posto dell'anno scorso e quest'anno non ha più l'alibi dell'essere arrivato a stagione iniziata. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Juventus-Milan, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Juventus-Milan.
|12.00
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|12.25
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|13.41
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|11.50
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|fino a 3.025 euro, con 25€ senza deposito
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|fino a 5.000 euro, con 2.000€ senza deposito
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|fino a 220 euro, con 20€ senza deposito
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|fino a 3.015 euro, col 100% sul primo deposito
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Quote risultato esatto Juventus Milan, il più giocato
Tra i risultati esatti da prendere in considerazione per Juventus-Milan c'è il pareggio per 1-1. Il segno X è sempre più frequente in questo doppio confronto, basti pensare che nelle ultime 6 sfide si è verificato in 4 occasioni. Il risultato esatto di 1-1 non arriva da settembre 2021 quando alla rete bianconera firmata Morata arrivò il pari di Ante Rebic.
|5.75
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|6.15
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|6.00
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|5.75
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Quote risultato esatto Juventus-Milan, il multi-esito
Nelle quote risultato esatto Juventus-Milan può essere interessante anche il multi-esito, che permette di coprire più possibili punteggi della stessa partita. Considerando i valori pressoché equivalenti e il buon momento per entrambe le squadre che si ritrovano a punteggio pieno, una soluzione coerente è quella che vede un pareggio con o senza gol, pertanto è ideale giocare la combo di risultati 0-0/1-1 che accontenterebbe entrambe.
|3.90
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|3.55
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|3.41
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|4.00
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