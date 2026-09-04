Quote risultato esatto Juventus Milan

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Due vittorie nelle prime due partite, ora per il Milan di Ruben Amorim arriva il primo crush test. Altra trasferta a Torino, si gioca in casa della Juventus che è partita altrettanto bene. Le due grandi deluse della stagione 2025/26 cercano immediato riscatto: Ruben Amorim ha il dovere di rialzare i rossoneri dopo il flop Allegri, Spalletti deve farsi perdonare dopo il 6° posto dell'anno scorso e quest'anno non ha più l'alibi dell'essere arrivato a stagione iniziata. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Juventus-Milan, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Juventus-Milan.

Pronostico risultato esatto Juventus Milan: 1-2 12.00 info 12.25 info 13.41 info 11.50 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 3.025 euro, con 25€ senza deposito info fino a 5.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 220 euro, con 20€ senza deposito info fino a 3.015 euro, col 100% sul primo deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Juventus Milan, il più giocato

Tra i risultati esatti da prendere in considerazione per Juventus-Milan c'è il pareggio per 1-1. Il segno X è sempre più frequente in questo doppio confronto, basti pensare che nelle ultime 6 sfide si è verificato in 4 occasioni. Il risultato esatto di 1-1 non arriva da settembre 2021 quando alla rete bianconera firmata Morata arrivò il pari di Ante Rebic.

Pronostico risultato esatto Juventus-Milan: 1-1 5.75 info 6.15 info 6.00 info 5.75 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Juventus-Milan, il multi-esito

Nelle quote risultato esatto Juventus-Milan può essere interessante anche il multi-esito, che permette di coprire più possibili punteggi della stessa partita. Considerando i valori pressoché equivalenti e il buon momento per entrambe le squadre che si ritrovano a punteggio pieno, una soluzione coerente è quella che vede un pareggio con o senza gol, pertanto è ideale giocare la combo di risultati 0-0/1-1 che accontenterebbe entrambe.

Juventus-Milan risultato esatto: 0-0/1-1 3.90 info 3.55 info 3.41 info 4.00 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.



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