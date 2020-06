La sportività di Rebic: dopo il gol contro il Lecce abbraccia un raccattapalle per rinfrancarlo

Bel gesto di sportività andato in scena ieri nella sfida fra Lecce e Milan. Al minuto '57 Ante Rebic ha segnato il gol del momentaneo 1-3, spegnendo di fatto le speranze salentine di strappare almeno un punto. Dopo la rete l'attaccante croato si è avvicinato al recinto del campo e ha abbracciato uno dei raccattapalle che sembrava particolarmente affranto per il risultato che stava maturando. Lo stesso Lecce, tramite i canali social, ha voluto sottolineare il gesto spiegando come il raccattapalle in questione faccia parte del settore giovanile del club giallorosso.

Ha 19 anni, vive in provincia di Lecce e da cinque anni milita nel nostro Settore Giovanile, coltivando il sogno di esordire in prima squadra con la maglia giallorossa in una gara ufficiale. Sogno accarezzato in amichevole con il Cosenza. pic.twitter.com/1RzDdPrHmq — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) June 23, 2020