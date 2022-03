Leao estasiato dal Real di Ancelotti in Champions: "Non ho parole"

MilanNews.it

Gli occhi del mondo del calcio, e non solo, questa sera erano tutti per il big match del Bernabeu. E Real Madrid-PSG non ha di certo deluso le attese. Da una parte Benzema, decisivo con un’incredibile tripletta, Modric e Vinicius, dall’altra uno scatenato Mbappé insieme a Messi e Neymar: hanno la meglio i Blancos di Carlo Ancelotti, che nonostante la sconfitta dell’andata riescono ad avanzare ai quarti di Champions League. Anche Rafael Leao ha guardato con interesse questa sfida infarcita di campioni, e l’ha commentata così su Twitter: “Non ho parole… Il miglior sport del mondo”.