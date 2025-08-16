Attaccante più difficile affrontato? Chiellini non ha dubbi: "Ibrahimovic"

L'ex capitano di Juventus e Nazionale, il difensore Giorgio Chiellini, ha festeggiato nella giornata di giovedì il suo compleanno e per l'occasione è stato intervistato dalla Vivo Azzurro Tv. Nella chiacchierata ha ripercorso i suoi successi in maglia azzurra e in generale le tappe più importanti della sua lunga carriera. Chiellini, che da qualche tempo è rientrato al'interno della società bianconera con un ruolo dirigenziale, ha citato anche l'ex compagno e avversario Zlatan Ibrahimovic.

Questa la risposta di Chiellini alla domanda: L'attaccante più difficile da affrontare?

"Zlatan Ibrahimovic, con cui ho anche giocato insieme quando è arrivato in Italia: una personalità importante. Il compagno che mi ha insegnato di più è stato Cristiano Ronaldo”