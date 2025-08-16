Di Francesco su Sottil: "Lo ritrovo molto più maturo, sotto tutti i punti di vista"

Il Lecce scenderà in campo venerdì contro la Juve Stabia in occasione del Primo Turno di Coppa Italia. Chi vincerà lo scontro, sfiderà nel turno successivo la vincente della gara tra Milan e Bari che verrà disputata a San Siro domenica sera. Nel pomeriggio di giovedì, il tecnico dei pugliesi Eusebio Di Francesco è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita contro la squadra di Castellammare di Stabia allenata da un ex rossonero come Ignazio Abate.

Le parole di Di Francesco su Riccardo Sottil, ex calciatore rossonero negli ultimi sei mesi e oggi in prestito al Lecce dalla Fiorentina: "Credo sia venuto qui per il direttore, per me e per quello che ha fatto la squadra negli ultimi anni. Si è allenato poco con la squadra, sicuramente sarà a disposizione ma non partirà dall'inizio. Potrebbe essere della partita durante la gara. Lo ritrovo molto più maturo, sotto tutti i punti di vista, di questo sono molto contento".