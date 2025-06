MN - Colombo piace al Torino ma è slegato da Ricci: la situazione

In mattinata il Milan ha presentato al Torino la prima offerta ufficiale per Samuele Ricci: 25 milioni bonus compresi che hanno messo l'operazione nella direzione giusta, quella della chiusura. Vanno limati gli ultimi dettagli ma il club rossonero, dopo un lavoro che è partito da lontano, è convinto di poter chiudere per il centrocampista granata.

Nel pomeriggio si è parlato anche di come Bondo e Colombo potrebbero fare il percorso inverso di Ricci: se per il centrocampista ex Monza al momento non arrivano conferme (anzi, viene ribadito come al momento rimane al Milan), per Colombo è bene fare una specifica. La redazione di MilanNews.it apprende che l'operazione Ricci verrà conclusa solo cash e senza contropartite, mentre è concreto l'interesse del club di Cairo per il giovane attaccante rossonero che ha passato l'ultima stagione in prestito all'Empoli: le due società ne potranno parlare in maniera separata e slegata.

di Pietro Mazzara.