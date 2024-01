Il Milan si ritrova a Milanello: si comincia a preparare la sfida all'Udinese

Il Milan si troverà per pranzo a Milanello. Nella giornata di ieri, Stefano Pioli ha concesso un giorno di pausa ai suoi, dopo che dal 30 dicembre al 14 gennaio i rossoneri hanno giocato cinque partite, tutte ogni tre giorni. Una giornata di stacco che si concluderà a breve, quando i rossoneri si ritroveranno nel centro sportivo di Carnago.

L'allenamento è previsto subito dopo mangiato, in una sessione pomeridiana. Si comincerà a preparare la sfida all'Udinese, una delle squadre che ha sconiftto il Diavolo nel girone d'andata e che storicamente è una bestia nera, specialmente in casa, per i rossoneri.