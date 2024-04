Milanello, il programma della vigilia di Juventus-Milan

Come riporta il sito ufficiale del Milan, questo è il programma dei rossoneri di domani, giorno di vigilia della trasferta in casa della Juventus, a Milanello: alle 11 ci sarà la conferenza di Stefano Pioli (in diretta su Milan TV, YouTube e Twitch, live testuale di Milannews.it), mentre nel pomeriggio la formazione milanista svolgerà l'allenamento di rifinitura prima della partenza per raggiungere Torino.

DOVE VEDERE JUVENTUS-MILAN

Data: sabato 27 aprile 2024

Ore: 18.00

Stadio: Allianz Stadium, Torino

TV: DAZN, zona DAZN

Web: MilanNews.it