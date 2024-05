MN - Milanello, ieri Kalulu si è allenato in gruppo per tutta la seduta

Ieri il Milan si è allenato a Milanello e dai campi del Centro Sportivo di Carnago è arrivata una bellissima notizia: Pierre Kalulu ha infatti lavorato per tutta la seduta in gruppo. Oggi i rossoneri avranno una giornata di riposo, la ripresa degli allenamenti è prevista per domani, venerdì 3 maggio, con una sessione al mattino.

Il difensore francese ha recuperato dopo il problema fisico rimediato contro il Verona lo scorso 17 marzo, quando, a seguito di un trauma distorsivo del ginocchio destro, ha riportato una distrazione del legamento collaterale mediale.