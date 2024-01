Milanello, anche oggi lavoro personalizzato sul campo per Bennacer. Presente Ibra nel Centro sportivo rossonero

vedi letture

Come ieri (clicca QUI per leggere la nostra news), anche oggi Ismael Bennacer ha svolto un lavoro personalizzato sul campo a Milanello, propedeutico al ritorno in gruppo nei prossimi giorni. La speranza del centrocampista algerino, che sta recuperando da un problema muscolare rimediato in Coppa d'Africa, è di tornare tra i convocati di Stefano Pioli per la trasferta di sabato sul campo del Frosinone.

Intanto, il Milan si è allenato questa mattina a Milanello per prepararsi alla sfida contro i gialloblu di Di Francesco e lo ha fatto sotto gli occhi di Zlatan Ibrahimovic, presente oggi nel Centro Sportivo di Carnago. Lo riferisce Sky.