milanello report : rossoneri in campo verso la Roma, squadra divisa in due gruppi

Squadra a Milanello per l'allenamento in ottica Roma, prossima avversaria del Milan in campionato domenica 14 gennaio alle ore 20.45 a San Siro.

REPORT

Inizio dell'allenamento in palestra per l'attivazione muscolare, al termine del quale la squadra si è spostata in campo per proseguire il riscaldamento con alcuni esercizi atletici eseguiti tra i coni e gli ostacoli bassi. Squadra successivamente divisa in due gruppi: il primo, composto dai rossoneri maggiormente impegnati nelle ultime due partite, si è spostato sul campo ribassato dove ha effettuato lavoro aerobico e atletico. Gli altri componenti della rosa hanno proseguito il lavoro con una serie di esercitazioni tecniche e sul possesso prima della consueta partitella su campo ridotto con la quale si è chiuso la sessione odierna.

SABATO 13 GENNAIO

Il programma prevede un allenamento al mattino e la conferenza stampa di Mister Pioli alle ore 14.15.