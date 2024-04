MN - Verso Juventus-Milan: oggi le prime prove tattiche, da sciogliere il nodo difesa

vedi letture

Oggi prime prove tattiche a Milanello in vista della prossima sfida in campionato dei rossoneri che sabato alle 18 saranno impegnati sul campo della Juventus. Per la trasferta di Torino, Stefano Pioli dovrà fare a meno di diversi giocatori in difesa: Calabria, Tomori e Theo Hernandez sono squalificati, mentre Kalulu è infortunato. Da capire se Kjaer potrà recuperare o meno.

Contro i bianconeri, i centrali di difesa saranno sicuramente Gabbia e Thiaw, mentre per le corsie laterali l'opzione che sembra prendere piede è quella di Musah adattato terzino destro con Florenzi terzino sinistro. L’alternativa sarebbe mettere in campo dal primo minuto Terracciano, arrivato a gennaio, ma utilizzato finora pochissimo da Pioli.