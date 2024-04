Sky - Milanello, ecco la formazione provata oggi da Pioli in vista della Juventus

vedi letture

Il Milan si è allenato questa mattina a Milanello e, come riferisce SkySport24, anche oggi Simon Kjaer non ha lavorato con il resto del gruppo, ma ha proseguito il suo lavoro a parte. A questo punto appare molto difficile un suo recupero per la sfida di sabato sul campo della Juventus.

Per quanto riguarda la probabile formazione dei rossoneri, Stefano Pioli ha provato questo undici oggi in allenamento: in difesa Musah terzino destro, Florenzi a sinistra, mentre come centrali sono stati schierati Gabbia e Thiaw. In mezzo al campo, sono stati provati Bennacer e Reijnders. Davanti, infine, Pioli ha schierato tra i titolari i soliti quattro: Pulisic, Loftus-Cheek e Leao alle spalle di Giroud.