Sky - Milan, Ibra presente oggi a Milanello. Giroud e Florenzi in gruppo

Come riferisce Sky, Zlatan Ibrahimovic è presente oggi a Milanello: lo svedese ha assistito all'allenamento mattutino dei rossoneri che hanno proseguito la loro preparazione in vista del sfida di sabato sera in casa dell'Udinese. Buon notizie da Olivier Giroud e Alessandro Florenzi: il francese è tornato ad allenarsi dopo aver smaltito la febbre degli ultimi giorni, mentre il terzino italiano è rientrato anche lui in gruppo ed è quindi recuperato in vista della trasferta di Udine (tra i convocati tornerà anche Marco Sportiello).

Questa la probabile formazione del Milan contro l'Udinese: Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.