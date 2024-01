esclusiva mn - Vernazza: "Europa League la priorità. Jimenez merita chance in campionato. Su Terracciano..."

Empoli-Milan sarà la sfida in cui i rossoneri di Stefano Pioli dovranno dimostrare di avere continuità di risultati, il vero grande difetto del Diavolo nella prima parte di stagione: la partita si giocherà domani alle 12.30. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Sebastiano Vernazza, firma de La Gazzetta dello Sport.

Sotto quali aspetti, a tuo avviso, l’Empoli potrebbe insidiare il Milan?

“L’Empoli può infastidire il Milan sul piano della corsa, del dinamismo e di certe combinazioni veloci, specie su ripartenze alte e corte, con Baldanzi come pericolo pubblico numero uno. Questo ragazzo ha un gran piede ed è scaltro, il Milan potrebbe soffrirlo nei suoi movimenti tra le linee, anche se non è detto che Baldanzi, reduce da infortunio, giochi dall’inizio: immagino che al limite entrerà a gara in corso. Nel complesso, parliamo però di due squadre divise da varie categorie di differenza, motivo per cui mi stupirei se il Milan perdesse punti anche ad Empoli, dopo il pareggio di Salerno”.

Oltre a Gabbia e Terraciano, ti aspetti ulteriori colpi in entrata dal mercato invernale rossonero?

“Gabbia lo conosciamo, ci sta che nell’emergenza difesa sia stato richiamato dal Villarreal. Onestamente mi lascia un po’ perplesso l’acquisto di Terracciano, non mi sembra che ce ne fosse particolare bisogno. Simic è già molto avanti nella sua crescita e la partita contro il Cagliari in Coppa Italia ha detto che anche Jimenez merita di essere vagliato in campionato. E quanto al centravanti, mi pare che stia riemergendo il vero Jovic, quello dell’Eintracht. Avrei preso piuttosto un simil Bennacer, centrocampista fondamentale per come cuce il gioco. Prima l’infortunio, ora la Coppa d’Africa: diciamo che su Bennacer il Milan è stato sfortunato. ad ogni modo la squadra mi sembra competitiva così per centrare gli obiettivi rimasti. I rinforzi veri li prenderei a giugno. Credo che questo Milan sia non troppo distante da Inter e Juve quanto a valori , e che la classifica non ne rispecchi lo spessore. Non mi spiego le tante difficoltà. Resto convinto che il 5-1 nel derby sia stato un trauma forte, da cui il Milan non si è ancora del tutto ripreso. In questo senso il derby di ritorno sarà decisivo per uscire da quel sortilegio”.

Per quali ragioni la squadra di Pioli ha subito un numero così notevole di infortuni?

“Quando gli infortuni muscolari abbondano, non si possono escludere concorsi di colpa legati alla preparazione o magari ai campi di allenamento. Ricordo che, anni fa, alla Roma il medesimo problema venne risolto, o quasi, con il rifacimento dei terreni di Trigoria. Non so quale sia il caso oggi del Milan“.

A quali obiettivi stagionali deve puntare il Milan?

“Al momento, per me, gli obiettivi sono due: la qualificazione alla Champions, traguardo cruciale per mantenere un certo tenore di spese, e la conquista dell’Europa League, l’ex Coppa Uefa, l’unico trofeo mancante al Diavolo. Certo, c’è anche la Coppa Italia, ma il Milan ha un’anima europea forte e a mio parere l’Europa League dovrebbe avere la priorità”.