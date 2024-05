SportMediaset - Mercato Milan: Zirkzee è il preferito, ma il Bologna potrebbe tenerlo in caso di Champions. Rossoneri su Sesko

vedi letture

Non è un mistero che la priorità del Milan nel prossimo mercato estivo sarà un nuovo grande centravanti. Come riferisce SportMediaset, il preferito è sempre Joshua Zirkzee, ma il Bologna, in caso di accesso alla prossima Champions League, sta entrando sempre più nell'idea di tenere l'attaccante olandese. Al momento la sua valutazione è di 65-70 milioni di euro.

Per questo motivo, il Milan sta valutando anche altri profili, come per esempio quello di Benjamin Sesko che è più giovane e che sta facendo bene in Bundesliga con la maglia del Lipsia. Per lui potrebbero "bastare" 50 milioni di euro. Lo sloveno piace molto anche a Zlatan Ibrahimovic anche perchè un po' lo ricorda fisicamente.