Di Marzio: "Fonseca è il più avanti per la panchina del Milan. Conceiçao non è più nella lista"

Gianluca Di Marzio, presente negli studi di Sky nel pre-partita di Torino-Milan, ha parlato così del futuro della panchina del Milan: "Tra lunedì e martedì, il Milan comunicherà a Pioli la decisione di non andare avanti insieme, così che nell'ultima partita contro la Salernitana il tecnico possa ricevere il giusto riconoscimento per quello che ha fatto. Il Milan, da quello che sappiamo, non ha ancora definito o firmato con nessun altro allenatore. Il più avanti è Fonseca con cui ci sono stati contatti positivi e approfonditi. Conceiçao è stato depennato dalla lista del Milan da tre o quattro giorni, non è più in lista. Finora quello che piace di più è Fonseca, poi se le cose cambieranno vedremo. Fonseca è in cima alla lista, se n'è accorto anche il Marsiglia, visto che Fonseca continua a chiedere tempo ed è più diretto verso il Milan.

In queste ore stanno succedendo diverse cose sulle panchine europee, che potrebbero aprire nuovi scenari e far entrare in corsa allenatori che fino a qualche giorno fa sembravano impossibile da prendere. Per esempio De Zerbi ha risolto il contratto con il Brighton e quindi non c'è più la clausola da pagare per liberarlo. Tuchel ieri ha detto che era l'ultima conferenza con il Bayern Monaco e quindi ora è libero anche lui. La situazione di Xavi al Barcellona da capire. Bisogna capire quanto il Milan sia convinto su Fonseca".