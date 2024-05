Il Lipsia offre il rinnovo di contratto a Sesko: il talento sloveno deciderà a breve il suo futuro

Il Milan è alle prese con un finale di stagione ormai senza troppi stimoli e con l'ultima gara di campionato in programma contro la Salernitana, a sancire la fine in rossonero di Giroud, Kjaer e con molta probabilità anche di Stefano Pioli. Il focus della dirigenza rossonera si sposterà sul mercato estivo ed in particolare al grande centravanti che servirà al Milan per la prossima stagione: i nomi che circolano sono tanti, anche se in cima alla lista sembra esserci Benjamin Sesko, attaccante del Lipsia.

Come riportato dal giornalista ed esperto di mercato, Fabrizio Romano, il Lipsia avrebbe contattato nei giorni scorsi con l'agente di Benjamin Sesko per offrire un nuovo rinnovo di contratto. Diversi top club vogliono il talento svloveno già quest'estate, soprattutto squadre di Premier League. Così il Lipsia ha offerto un nuovo accordo e un progetto chiave per Sesko per un'altra stagione: toccherà al ragazzo decidere a breve il suo futuro.