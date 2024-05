Zirkzee: la clausola di 40M è valida fino a fine giugno e non solo per il Bayern

Che il Milan sia interessato a Joshua Zirkzee non è assolutamente una novità, visto e considerato che l'olandese sarebbe addirittura l'unico obiettivo di mercato sul quale la dirigenza rossonera sarebbe pronta ad affondare il colpo decisivo a prescindere da chi sarà il nuovo allenatore.

Nelle scorse ore, però, una novità importante è arrivata in merito alle operazioni inerenti al futuro dell'attaccante del Bologna. Stando infatti a quanto riportato da il collega di DAZN Orazio Accomando sui propri canali social, la famosissima clausola rescisorria da 40 milioni di euro presente nel contratto di Joshua Zirkzee sarà valida fino a fine giugno e non solo per il Bayern Monaco.

I club interessati, fra i quali per l'appunto il Milan, potranno dunque trattare con il suo entourage per trovare una quadra e cercare di anticipare la concorrenza. Importante precisare che secondo il collega sarà Zirkzee a decidere il suo prossimo club. In tutto questo dall'uscita dell'attaccante olandese il Bologna incasserà il 60% dalla cessione, il resto andrà al Bayern.