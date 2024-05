CorSera - Mercato Milan: Sesko è il primo obiettivo per l'attacco. Costa 65 milioni

vedi letture

Il Milan è impegnato nella scelta del nuovo allenatore in questo momento, ma nelle prossime settimane il focus dei dirigenti del Diavolo si sposterà sul mercato estivo ed in particolare al grande centravanti che i rossoneri prenderanno per sostituire Olivier Giroud, che andrà a giocare in Mls al Los Angeles FC. I nomi che circolano sono tanti, anche se in cima alla lista sembra esserci Benjamin Sesko, attaccante del Lipsia.

Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che spiega che è lui il preferito del Milan e che ora c'è anche il prezzo definitivo del suo cartellino, vale a dire 65 milioni di euro. Una cifra piuttosto elevata che potrebbe complicare di molto il suo eventuale sbarco in rossonero.