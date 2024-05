Sesko, c'è la cifra definitiva sulla clausola rescissoria: per lo sloveno servono 65 milioni di euro entro fine giugno

Nelle scorse settimane il giornalista di Sky Sport Philipp Hinze aveva rivelato in esclusiva che la clausola rescissoria di Benjamin Sesko, attaccante del RB Lipisa che piace molto al Milan, sarebbe potuta aumentare a fine stagione rispetto ai 50 milioni inizialmente previsti in base alle prestazioni dello sloveno.

Oggi si è giocata l'ultima partita di Bundes ed il classe 2003 ha segnato nuovamente: questo, racconta ancora Hinze in esclusiva, vuol dire che in estate la clausola rescissoria ammonterà a 65 milioni di euro e va attivata entro la fine del mese di giugno. Sarebbe potuta aumentare fino a 70-75, ma non ci sono stati i gol/assist necessari per far scattare la valutazione successiva. Milan, e tante altre pretendenti, avvisate.