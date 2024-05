Villas-Boas fa chiarezza su Conceição: "La decisione verrà presa dopo la finale di coppa"

Il neo eletto presidente del Porto, André Villas-Boas, ha rilasciato alcune dichiarazioni circa il futuro di Sergio Conceição. Il tecnico portoghese, ricordiamo, è nella shortlist dei candidati alla panchina del Milan, per prendere il posto di Stefano Pioli. Pur avendo recentemente rinnovato un contratto fino al 2028, Conceiçao può svincolarsi a seguito del cambio di presidenza.

"In questo momento è importante che la squadra abbia serenità nel suo lavoro ed è per questo che il mio colloquio con l'allenatore della Prima squadra è avvenuto in questo senso. Per dargli un po' di stabilità, anche al gruppo di lavoro in modo che non abbiamo altri dossier sul tavolo che potrebbero causare disagi all'ambiente del gruppo e anche all'allenatore stesso, quindi questa decisione, in tutta la sua profondità, verrà presa dopo la finale di Coppa del Portogallo".

49 anni, Conceição è alla guida del Porto dal 2017 e in questi sette anni è diventato il tecnico più vincente della storia del club con i suoi 10 trofei, così distribuiti: 3 campionati, 3 coppe del Portogallo, 3 supercoppe del Portogallo e una Coppa di Lega. La finale di Coppa del Portogallo a cui Villas-Boas fa riferimento si giocherà domenica 26 maggio contro lo Sporting CP.