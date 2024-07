L'arrivo di Pavlovic può spingere Thiaw verso il Newcastle. Quanto chiede il Milan

La trattativa per Strahinja Pavlovic procede spedita e la sensazione che viene riportata anche oggi dalla stampa è che nei prossimi giorni possa esserci il via libera definitivo per il trasferimento del serbo dal Salisburgo al Milan. Un acquisto che potrebbe avere però delle conseguenze sulla rosa attuale rossonera non solo in entrata ma anche in uscita, come riporta questa mattina il Corriere dello Sport. Infatti un eventuale arrivo di Pavlovic può spingere Malick Thiaw verso l'addio.

Secondo quanto viene riportato c'è un interesse concreto del Newcastle United per il difensore tedesco, anche se questo ancora non si è tramutato in un'offerta vera e propria. Il Milan attende mosse d'Oltremanica e intanto fissa il prezzo per il giocatore acquistato nell'agosto 2022 dallo Schalke 04: 40 milioni di euro.