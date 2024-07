Marchetti: "Rimane sempre Samardzic come giocatore (alternativo a Loftus Cheek) con cui completare il centrocampo"

vedi letture

Luca Marchetti, giornalista, si è così espresso nel suo editoriale per TMW sul calciomercato del Milan: Continua anche il Milan a ragionare sulla propria campagna acquisti. Si continua a lavorare per Pavlovic (si assottiglia la distanza con il Salisburgo) e aumenta la fiducia anche per Emerson Royal, considerato da sempre una priorità. Se dovessero andare in porto queste due trattative non ci sarebbe spazio per Rios, colombiano, visto che sarebbe anche lui extracomunitario. E quindi bisognerà trovare altre strade per eventualmente sostituire Fofana, per cui oggi il Monaco alza il muro e complice l’inserimento di altri club, tiene il prezzo molto alto. E rimane sempre Samardzic come giocatore (alternativo a Loftus Cheek) con cui completare il centrocampo".

LE PAROLE DI CAPELLO SUL CENTROCAMPO DEL MILAN

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione della Gazzetta dello Sport. Fabio Capello ha parlato di Fofana e se può colmare il vuoto in mediana del Milan: "Direi di sì. Più che essere un regista - ha commentato l'ex allenatore fra le altre di Milan, Roma e Real Madrid - Fofana è una diga. Un equilibratore. Uno che può fare da frangiflutti e tamponare quella lacuna emersa la stagione scorsa. Con il suo innesto, il Milan risolverebbe un bel problema. Anche perché, lo ribadisco ancora, non è un regista.

Loftus-Cheek? Io credo che debba giocare in mezzo, nella posizione dove siglò 10 gol con il Chelsea di Sarri durante l’annata 2018-19. Andrebbe rimesso lì. Sarebbe la mossa decisiva? Ha gamba, piede, corsa, un ot- timo senso di inserimento. Il centrocampo del Milan dipenderà da questo tipo di soluzione tattica. Fisicamente è straripante, l’abbiamo visto più volte durante l’anno, e infatti da trequartista ha spaccato diverse".