Di Marzio: "Emerson Royal è sempre più vicino al Milan ma non ancora al traguardo"

vedi letture

Gianluca Di Marzio ragguaglia i tifosi rossoneri sul mercato in entrata del Milan. Stando a quanto riportato, si starebbe assottigliando sempre di più la linea che separa Emerson Royal dal Milan: nuovi contatti tra i rossoneri e il Tottenham per trovare l'accordo. Non si è ancora arrivati al traguardo, ma le parti sono sempre più vicine.

Il Milan ha oggi fatto notevoli passi avanti anche per un'altra trattativa, questa volta in uscita: si tratta di Daniel Maldini, c'è laccordo per la cessione a titolo definitivo al Monza.