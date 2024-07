Per Samardzic bisogna aspettare. Pobega può essere usato come contropartita

Il centrocampo rossonero potrebbe cambiare fisionomia anche quest'estate dopo che un anno fa era stato completamente rivoluzionato. Quest'anno ci saranno cambiamenti, seppure in tono minore. L'obiettivo principale è sicuramente Youssouf Fofana per spuntare la voce "mediano difensivo" che serve come il pane a questo Milan. Negli ultimi giorni però ha preso sempre più forma l'ipotesi di un interessamento per Lazar Samardzic che, dopo essere stato vicino a Inter e Napoli nel corso dell'ultimo anno, ora potrebbe finire in rossonero.

Il Corriere dello Sport questa mattina frena gli entusiasmi e sottolinea che per la trattativa Samardzic ci potrebbe volere più tempo del previsto. Sia per una questione di accordi, soprattutto con l'Udinese proprietaria del cartellino, sia per una questione di sfoltimento della rosa: l'arrivo del serbo può essere aiutato da una cessione. In lizza per salutare Milanello ci sono Yacine Adli, sul quale è vivo l'interesse di diversi club sauditi, e Tommaso Pobega, che può essere addirittura impiegato come contropartita tecnica con i friulani.