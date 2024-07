Moncada a Milano: al lavoro per tenere vivi i contatti con Fullkrug

Il Milan è negli Stati Uniti: la squadra rossonera è partita dall'aereoporto Silvio Berlusconi di Malpensa nel pomeriggio di ieri e nella notte è atterrata a New York. Ad accompagnare la delegazione milanista anche Zlatan Ibrahimovic in compagnia di Giorgio Furlani e dell'ex leggendario capitano Franco Baresi. Chi invece non è salito a bordo dell'aereo rossonero è il direttore tecnico Geoffrey Moncada, rimasto a Milano per poter continuare a lavorare sul calciomercato che ora ha veramente bisogno di un'accelerata.

In tal senso oggi Tuttosport riporta le varie operazioni che la dirigenza rossonera vuole portare a termine: i colpi in difesa, le entrate e le conseguenti uscite in mezzo al campo. Eppure Moncada lavorerà anche per l'attacco: oltre a Morata, il Milan vuole tutelarsi con un vice-Alvaro e la scelta è ricaduta sul tedesco Niclas Fullkrug. Come viene riportato, è possibile che Moncada, tra le altre cose, mantenga accesi i contatti con il Dortmund e l'entourage del calciatore in questi giorni per provare a trovare una quadra sulla possibile operazione.