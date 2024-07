Il Milan non molla Fofana ma a 35 milioni, con un anno di contratto, non si può fare

Tra i nomi più chiacchierati di questa prima parte d'estate in ottica Milan c'è sicuramente quello del centrocampista francese Youssouf Fofana. Prima di doveva aspettare la fine dell'Europeo per avere una risposta circa il gradimento del giocatore su un possibile trasferimento, poi raggiunta l'intesa con il mediano il club rossonero si è ritrovato davanti a un osso duro come il Monaco che non ha intenzione di abbassare troppo le pretese. Come scrive il Corriere dello Sport questa mattina, dalla Francia fanno sapere che la richiesta è di 35 milioni di euro.

A queste cifre la trattativa non si può fare per il Milan: il motivo è molto semplice, il calciatore va in scadenza a fine stagione e non avrebbe senso spendere tanto. Eppure i rossonero non mollano il giocatore, consapevoli di poter fare leva sia sulla situazione contrattuale che sull'accordo raggiunto con Fofana stesso (quadriennale a tre milioni). In più le temute offerte di Manchester United e Atletico Madrid non sono mai arrivate sul tavolo del Monaco, a oggi. Teoricamente non c'è fretta, praticamente ce ne è molta con Fonseca che vuole nuovi pezzi da integrare nella sua rosa al più presto.